Уилл Смит посетил тренировку петербургского «Зенита»

https://static.news.ru/photo/396a7462-647a-11eb-a4f6-96000091f725_660.jpg Уилл Смит Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Голливудский актёр Уилл Смит посетил тренировку российского футбольного клуба «Зенит» в ходе сборов команды в Дубае.

Об этом заявила пресс-служба клуба. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте команды 1 февраля.

Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит, — гласит пост в соцсети.

На данный момент «Зенит» уже начал второй этап тренировочных сборов в Дубае, которые клуб проводит перед возобновлением второй части чемпионата России. 4 февраля петербургская команда проведёт встречу с армянскими клубами «Арарат» и «Ноа». 9 февраля у «Зенита» запланирован матч со сборной Иордании, 12 февраля — со сборной Узбекистана и армянским «Пюником».

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