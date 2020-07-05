«Уфа» в меньшинстве ушла от поражения от «Урала» в конце матча РПЛ

https://static.news.ru/photo/24731ac2-bed6-11ea-9569-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro

Футбольный клуб «Уфа» на домашнем поле сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Хозяева матча остались в меньшинстве на 65-й минуте матча: защитник «Уфы» Йонуц Неделчяру получил вторую жёлтую за грубую игру. Спустя минуту гости забили мяч — отличился полузащитник «Урала» Отман эль-Кабир. На последней минуте матча защитник уфимской команды Денис Терентьев спас команду от поражения, сравняв счёт.

На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 33 очка. «Урал» расположился на девятой строчке, набрав на очко меньше.

В предыдущих матчах 26-го тура РПЛ тульский «Арсенал» обыграл московское «Динамо» со счётом 1:0, самарский футбольный клуб «Крылья Советов» сыграл вничью с «Ростовом», «Локомотив» сыграл вничью с «Сочи», «Тамбов» обыграл московский «Спартак» со счётом 3:2, а ЦСКА разгромил «Ахмат» со счётом 4:0, писал NEWS.ru.