Руководство футбольного клуба «Уфа» решило продлить карантин для команды до 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.
При этом все футболисты продолжают находиться в Уфе, никто из них никуда не уезжал,
Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.
Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.
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