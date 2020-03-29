https://static.news.ru/photo/00f07510-71d1-11ea-9258-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcufa.pro/facebook.com

Руководство футбольного клуба «Уфа» решило продлить карантин для команды до 12 апреля из-за ситуации с коронавирусом.

При этом все футболисты продолжают находиться в Уфе, никто из них никуда не уезжал, сообщает РИА Новости.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса.

Московский футбольный клуб «Торпедо» продлил карантин игрокам команды из-за распространения коронавируса на неопределённый срок, писал NEWS.ru.