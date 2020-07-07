«Уфа» одержала волевую победу над «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/2e1d499c-c153-11ea-9f64-fa163e074e61_660.jpg Фото: ufafc/vk.com

Футбольный клуб «Уфа» одержал волевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Счёт открыл защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич, забив гол на 27-й минуте матча. Затем два гола оформили футболисты «Уфы»: с пенальти забил Даниил Фомин (68-я минута), также отличился нападающий Вячеслав Кротов (75).

На данный момент «Ростов» занимает пятое место, имея в активе 43 очка. «Уфа» располагается на строчку ниже, набрав 36 очков.

В другом матче 27-го тура петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Счёт на 5-й минуте матча открыл нападающий «Сочи» Антон Заболотный. После этого гости упустили победу, пропустив дважды. В составе «Зенита» отличились бразильский нападающий Малком (33-я минута) и иранский форвард Сердар Азмун (76), писал NEWS.ru.