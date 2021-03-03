«Уфа» обыграла «Урал» и стала последним участником 1/4 финала Кубка России

https://static.news.ru/photo/52d7d588-7c13-11eb-8bad-96000091f725_660.jpg Фото: ФК УФА/twitter.com

Дубль нападающего Тимура Жамалетдинова и гол форварда Комнена Андрича помогли «Уфе» одержать победу над «Уралом» со счётом 3:0 и пробиться в четвертьфинал Кубка России.

Жамалетдинов забросил первый гол в этой игре на 51-й минуте, потом на 58-й мяч в ворота «шмелей».

Жеребьёвка 1/4 финала состоится 3 марта в 17:50, а матчи на выход в полуфинал пройдут 7-8 апреля.

Ранее московский «Спартак» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги на своём поле уступил казанскому «Рубину». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0. «Красно-белые» остались без главного тренера Доменико Тедеско, который смотрел игру с трибун из-за дисквалификации, сообщал NEWS.ru.