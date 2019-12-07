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Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал работу главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.

Господин Егоров — конченый негодяй, это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не...