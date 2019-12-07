Футбольный клуб «Уфа» обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0 в гостевом матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный мяч забил полузащитник Азер Алиев на 10-й минуте матча.
«Уфа» поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков. «Ахмат» занимает 12-е место, имея в своей копилке 19 очков.
Футбольный клуб «Краснодар» сыграл с московским ЦСКА вничью в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:1, писал News.ru.
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