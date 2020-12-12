«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в игре с «Ротором»

https://static.news.ru/photo/31a408bc-3c91-11eb-bbdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/ufafc

После того как арбитр не засчитал пенальти в ворота «Ротора» (0:1) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), футбольный клуб «Уфа» обратится в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при Российской федерации спорта (РФС). Об этом сообщил председатель совета директоров «горожан» Ростислав Мурзагулов.

То, что в основном составе «Ротора» вышло сразу два голкипера, он назвал «неожиданным» событием.

На 69-й минуте мяч попал в руку нападающему хозяев Беке Микелтадзе в штрафной площади. После просмотра VAR судья Василий Казарцев принял решение не назначать пенальти в ворота «Ротора».

Поздравляю защитника с отличным сейвом. Будем, конечно, спорить с решением позволить заявить волгоградцам двух вратарей в основной состав. К сожалению, уже после матча помашем кулаками. Обязательно обратимся в ЭСК по эпизоду с неназначенным пенальти, — сказал Мурзагулов «Спорт Экспрессу».

Матч «Ротор» — «Уфа» закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев. Гол на 78-й минуте матча забил Камиль Муллин. С 73-й минуты матча игроки «Уфы» играли в меньшинстве после удаления Григория Морозова.

«Ротор» вылетел из Премьер-лиги России в 2005 году. По итогам незавершённого сезона-2019/20 в ФНЛ «Ротор» смог в новом сезоне пробиться в РПЛ, сообщал NEWS.ru.