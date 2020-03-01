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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб направит письмо в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой оценить судейство в матче 20-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Мне кажется, что судейские решения могли быть другими. Сейчас есть новые руководители судейства, пусть они посмотрят, оценят, прокомментируют. Мы рассмотрим эпизоды, поглядим без эмоций и направим письмо в РФС, — цитирует Газизова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «Краснодар» обыграл «Уфу» в домашнем матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 2:0. Счёт на 68-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Маркус Берг. На 84-й минуте Ари удвоил преимущество «Краснодара», реализовав пенальти.