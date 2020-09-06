Уэльс с минимальным счётом обыграл Болгарию в Лиге наций

https://static.news.ru/photo/1a251cbc-f056-11ea-a596-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Матч между сборными Уэльса и Болгарии в рамках второго тура Лиги наций закончился со счётом 1:0.

Игра прошла в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» Автором единственного мяча стал 19-летний защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс, который забил его на 94-й минуте.

После победы Уэльс занимает первое место в турнирной таблице 4-й группы дивизиона B. У команды шесть очков, Болгария с одним очком находится на 3-м месте.

В 3-м туре Уэльс в гостях сыграет против Ирландии, а Болгария проведёт матч против Финляндии. Встречи пройдут 11 октября.

Ранее в матче группы 1 лиги D сборная Фарерских островов нанесла поражение Андорре (1:0).

NEWS.ru писал, что Англия на последних минутах обыграла Исландию. Матч Лиги наций прошёл на стадионе «Лейгардальсведлюр» в Рейкьявике. Встреча закончилась со счётом 1:0.