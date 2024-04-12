УЕФА завел дело на «Барселону» из-за нацистского приветствия болельщиков «Экип»: УЕФА завел дело на «Барселону» из-за нацистского приветствия болельщиков

УЕФА завел дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Барселона» из-за болельщиков, которые изображали нацистское приветствие во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», передает французская газета «Экип». По ее данным, фанатам могут запретить посетить гостевой полуфинальный матч в случае победы в 1/4.

Инцидент произошел 10 апреля в ходе первого матча между «Барселоной» и «ПСЖ», который закончился со счетом 3:2. Болельщики каталонского клуба, согласно информации издания, использовали нацистское приветствие и изображали обезьяну, позднее полиция Парижа арестовала двух болельщиков.

Ранее стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Кроме «Барселоны» и ПСЖ, за кубок поборются футболисты из «Атлетико» (Испания), «Реала» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Баварии» (Германии), «Боруссии» (Дортмунд, Германия), «Арсенала» (Англия). Ближайшие матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля.

9 апреля стало известно, что «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) угрожало организовать теракты на матчах Лиги чемпионов. В информационных ресурсах террористов был опубликован кадр с вооруженным человеком на фоне футбольного стадиона и призывом об убийстве. Несмотря на угрозы, власти решили не отменять матчи.