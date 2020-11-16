УЕФА заменил судей матча сборных России и Сербии

https://static.news.ru/photo/eb7c0a02-283f-11eb-ae3e-fa163e074e61_660.jpg Энтони Тейлор Фото: Maurizio Borsari/AFLO/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заменил судейскую бригаду, которая будет обслуживать матч сборных России и Сербии в Лиге наций.

Ранее на игре должны были работать польские судьи во главе с Даниелем Стефански. Вместо них встречу обслужит бригада из Англии, которую возглавит Энтони Тейлор. Ассистентами главного арбитра будут Гари Бесвик и Адам Нанн, резервным судьёй назначен Матей Юг.

Сборная Сербии примет россиян в Белграде 18 ноября. Игра начнётся в 22:45 мск.

15 ноября российская национальная команда уступила в гостях Турции (2:3). Судья из Польши Шимон Марциняк оставил россиян в меньшинстве, удалив Андрея Семёнова, и назначил в ворота российской сборной пенальти, усмотрев нарушение правил в эпизоде с участием Далера Кузяева. Сборная России сохранила лидерство в своей группе с восемью очками. Турки, набрав пять очков, занимают третье место. На втором месте Венгрия, у которой равное количество очков с россиянами, но худший результат в личных встречах. На последнем месте в группе с тремя очками обосновалась Сербия.

Как передавал NEWS.ru, дисквалифицированные на ближайшую игру сборной России Роман Зобнин, Фёдор Кудряшов и Андрей Семёнов покинули расположение национальной команды и вернулись в свои клубы.