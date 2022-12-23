УЕФА выступил против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступает против возможного перехода Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщили порталу «Чемпионат.com» источники в организации.

УЕФА, несмотря на текущую ситуацию, не хочет терять членство России в составе своей организации. УЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнет снова интегрироваться в европейский. Для УЕФА будет большим репутационным ударом потеря такой страны даже при условии нынешней ситуации, — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

27 ноября глава РФС Александр Дюков заявил, что Российский футбольный союз 28 ноября проведет заседание, на котором обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Он отметил, что пока не обсуждал этот вопрос с представителями Азиатской конфедерации и УЕФА. При этом Дюков признал, что не так давно считал такое решение преждевременным, а сейчас оно приобрело актуальность.

Исполком УЕФА принял решение не допускать российские футбольные клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне-2022/23, а сборную России — до выступления в Лиге наций. Отстранение было продлено и на чемпионат Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии. Кроме того, функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах.

Причина санкций — специальная военная операция на территории Украины.