УЕФА выпустил разъяснения для болельщиков с билетами на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/efbb3ef4-56b5-11eb-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал разъяснения для болельщиков, которые приобрели билеты на матчи чемпионата Европы 2020 года, перенесённого на 2021 год. До старта турнира осталось меньше пяти месяцев, однако существует неопределённость из-за пандемии коронавируса.

УЕФА предлагает либо вернуть билет, получив назад деньги, либо согласиться с новыми условиями. В любом случае владельцы билетов должны принять решение до 16:00 мск 26 января, сообщает пресс-служба оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Тем, кто оставит билет себе, надо знать, что при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернёт болельщикам деньги. В случае болезни, в том числе при заражении коронавирусом, можно передать билет членам семьи или друзьям. Болельщики, собирающиеся ходить на матчи в Санкт-Петербурге, должны получить паспорт болельщика (FAN ID) для прохода на стадион. Выданные до 1 октября 2020 года документы уже недействительны.

Новую информацию для болельщиков УЕФА обещает опубликовать в марте 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что УЕФА примет окончательное решение по формату проведения Евро-2020 в начале марта. Как рассказал член исполнительного комитета УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин, возможны различные сценарии. Изначально чемпионат Европы планировался к проведению в 2020 году, но был перенесён на период с 11 июня по 11 июля 2021 года.