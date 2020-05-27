УЕФА: вопрос доигрывания сезона в РПЛ — дело властей и самой лиги

Представитель Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что не будет давать рекомендации Российской премьер-лиге (РПЛ) по вопросу доигрывания сезона чемпионата России.
У нас нет комментария на эту тему. Это дело соответствующих местных властей и Российской премьер-лиги, —
цитируетпредставителя УЕФА РИА Новости.
Как сообщал NEWS.ru, Российский футбольный союз принял решение возобновить розыгрыш чемпионата страны по футболу 21 июня. Матчи пройдут без зрителей.
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