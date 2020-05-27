УЕФА: вопрос доигрывания сезона в РПЛ — дело властей и самой лиги

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Игроки, а также тренерский и административный штаб футбольного клуба «Уфа» прошли повторное тестирование на коронавирус и сдали кровь на наличие антител к COVID-19.

Анализы были сданы во время учебно-тренировочного сбора в Аше. Все тесты показали отрицательный результат, сообщает пресс-служба клуба. В настоящее время уфимская команда продолжает подготовку к возобновлению сезона. Отмечается, что тесты...