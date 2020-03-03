https://static.news.ru/photo/e80c18f0-5d40-11ea-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создал рабочую группу по календарю матчей в связи с переносами игр из-за распространения коронавируса.

Вчера у нас была очень продуктивная встреча с европейскими лигами по данной ситуации. Мы создали рабочую группу для работы по календарю и поиску наилучших возможных решений, — заявил генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис во время конгресса организации.

Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru. Несколько матчей чемпионата Италии по футболу были перенесены.