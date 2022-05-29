УЕФА рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале ЛЧ УЕФА в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками на финале ЛЧ

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УЕФА в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками, которые произошли в ходе финального матча Лиги чемпионов. Он состоялся в Париже на Stade de France. Об этом говорится на сайте УЕФА.

В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это создало большие очереди из болельщиков, которые пытались попасть внутрь, — говорится в сообщении.

В УЕФА уточняют, что начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с подлинными билетами могли получить доступ.

Также в организации отметил, что поскольку число людей за пределами стадиона после начала игры продолжало увеличиваться, полиции пришлось применить слезоточивый газ и заставить их уйти со стадиона.

Клуб "Ливерпуль" также сделал заявление по следам случившегося. Там заявили, что разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которым столкнулись болельщики команды.

Это главный матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те сцены, которые мы видели сегодня вечером. Мы запросили официальное расследование причин этого неприемлемого инцидента, — заявили в клубе.

Финал Лиги чемпионов состоялся 28 мая в Париже на стадионе Staf de France. В финальном поединке встретились английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал", Испанский клуб одержал победу со счётом 1:0 и стал четырнадцатикратным обладателем титула победителя турнира, что является рекордом..