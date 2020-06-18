УЕФА просит перенести окончание трансферного окна в Европе на 5 октября

https://static.news.ru/photo/cc699880-b15e-11ea-8c76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) призвал европейские ассоциации перенести окончание летнего трансферного окна на 5 октября 2020 года.

УЕФА поставил крайний срок для предоставления заявок на групповые этапы еврокубков на 6 октября 2020 года, поэтому назвал датой, до которой трансферное окно должно закрыться, 5 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.

Трансферные сроки сдвигаются в связи с переносом окончания национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, УЕФА изменил график финалов ЛЧ из-за пандемии коронавируса. В 2021 году решающий матч сыграют в Стамбуле, который должен был принять финал текущего года. Матчи заключительных стадий Лиги чемпионов нынешнего сезона пройдут в формате «Финала восьми» в Лиссабоне 12–23 августа. Второй по значимости клубный турнир Старого Света — Лига Европы — будет доигран в Германии с 10 по 21 августа. Финал состоится в Кёльне. Решающие матчи турнира, помимо Кёльна, состоятся в трёх городах: Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Оставшиеся матчи 1/8 финала сыграют 5–6 августа.