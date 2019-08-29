Фото: Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Московскому «Локомотиву» достались очень сложные соперники по группе D в футбольной Лиге чемпионов, но команда постарается удивить болельщиков. Об этом заявил главный тренер «железнодорожников» Юрий Сёмин.

Нам выпал очень жёсткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придёт очень много поддержать команду, — цитирует ТАСС Сёмина. По его словам,...