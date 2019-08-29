Защитник английского «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк стал лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.
Он получил свою награду на церемонии в Монако.
Также на это звание были номинированы нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Ранее News.ru писал, что легенда мирового футбола француз Эрик Кантона во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов получил премию УЕФА. Президент организации Александер Чеферин вручил экс-игроку «Манчестер Юнайтед» награду за вклад в развитие футбола.