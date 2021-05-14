УЕФА извинился за песню Моргенштерна в плей-листе Евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за включение в качестве треков к чемпионату Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой. Об этом сообщает «Р-Спорт».
По данным источника, УЕФА связался с ответственной стороной и потребовал от них немедленно удалить соответствующие песни.
УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось, — сообщили в организации.
В пятницу, 14 мая, был представлен официальный альбом к чемпионату Европы по футболу, который пройдёт этим летом. В плей-лист попали композиции Моргенштерна и 10age.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев во время отчётно-выборной конференции федерации футбола Московской области рассказал о роли России в спортивном мире.