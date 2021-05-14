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Футбол

УЕФА извинился за песню Моргенштерна в плей-листе Евро

16:30, 14 мая 2021
Фото: motivio via www.imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за включение в качестве треков к чемпионату Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, УЕФА связался с ответственной стороной и потребовал от них немедленно удалить соответствующие песни.

УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось, — сообщили в организации.

В пятницу, 14 мая, был представлен официальный альбом к чемпионату Европы по футболу, который пройдёт этим летом. В плей-лист попали композиции Моргенштерна и 10age. 

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев во время отчётно-выборной конференции федерации футбола Московской области рассказал о роли России в спортивном мире.

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