УЕФА извинился за песню Моргенштерна в плей-листе Евро

https://static.news.ru/photo/b478487e-b4ba-11eb-9a82-96000091f725_660.jpg Фото: motivio via www.imago-images.de/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принёс извинения за включение в качестве треков к чемпионату Европы по футболу песен российских исполнителей Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой. Об этом сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, УЕФА связался с ответственной стороной и потребовал от них немедленно удалить соответствующие песни.

УЕФА приносит извинения за нарушение, и мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось, — сообщили в организации.

В пятницу, 14 мая, был представлен официальный альбом к чемпионату Европы по футболу, который пройдёт этим летом. В плей-лист попали композиции Моргенштерна и 10age.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев во время отчётно-выборной конференции федерации футбола Московской области рассказал о роли России в спортивном мире.