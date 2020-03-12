https://static.news.ru/photo/d0b77372-645f-11ea-b42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Официальное заявление по этому поводу последует в ближайшее время.

В обоих турнирах сейчас в разгаре стадия плей-офф: в Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала, в Лиге Европы сегодня должны были состояться первые встречи аналогичной стадии. Однако из-за эпидемии коронавируса ранее несколько игр были уже отменены, ряд других планировалось провести без зрителей.

Сегодня же стало известно, что руководство баскетбольной Евролиги приняло решение приостановить регулярный чемпионат, писал ранее NEWS.ru.