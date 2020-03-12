Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение приостановить проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Официальное заявление по этому поводу последует в ближайшее время.
В обоих турнирах сейчас в разгаре стадия плей-офф: в Лиге чемпионов проходят ответные матчи 1/8 финала, в Лиге Европы сегодня должны были состояться первые встречи аналогичной стадии. Однако из-за эпидемии коронавируса ранее несколько игр были уже отменены, ряд других планировалось провести без зрителей.
Сегодня же стало известно, что руководство баскетбольной Евролиги приняло решение приостановить регулярный чемпионат, писал ранее NEWS.ru.
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