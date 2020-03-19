https://static.news.ru/photo/9fcf0848-69e5-11ea-9628-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Cristian Cristel/Xinhua/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отложил сроки подачи отчёта футбольных клубов с доказательствами об отсутствии кредиторской задолженности с 31 марта на 30 апреля.

В качестве первой меры в целях реагирования на текущую исключительную ситуацию УЕФА решил, что крайний срок, в течение которого клубы должны доказать факт отсутствия просроченной кредиторской задолженности, перенесён с 31 марта на 30 апреля 2020 года, — приводит слова пресс-службы УЕФА «Р-Спорт».

По данным на 19 марта, в мире зафиксировано 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить.

Ранее владелец футбольного клуба «Спартак» (Москва) Леонид Федун заявил, что на время паузы в национальных чемпионатах из-за пандемии коронавируса необходимо отменить для клубов правило финансового фейр-плей, писал NEWS.ru.