Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по соображениям безопасности перенёс матч отборочного турнира женского чемпионата Европы — 2021 между Косово и Россией, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Дата и место проведения встречи будут определены позднее, после окончания дополнительных проверок, — говорится в сообщении.
Встреча должна была пройти 4 октября в Приштине.
Ранее сообщалось, что сборные Румынии, Венгрии и Словакии проведут домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 по футболу без зрителей, писал News.ru.