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Апелляционный суд Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) оставил в силе трёхмесячную дисквалификацию нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, которую он получил за критику организации.

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) подавала апелляцию и просила смягчить наказание для аргентинца до двух месяцев, но получила отказ. Как сообщалось, в матче за третье место на Кубке Америки форвард Лионель...