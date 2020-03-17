Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести еврокубковые турниры в июне 2020 года, так как турниры были приостановлены в марте из-за распространения коронавируса.
Финальный матч Лиги чемпионов должен пройти 27 июня, а финал Лиги Европы — 24 июня, сообщает Marca.
Также УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы-2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
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