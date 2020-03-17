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Товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Швеции и Молдавии, которые должны были пройти в конце марта, отменены из-за коронавируса.

Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил, что также отменены все сборы, передаёт РИА Новости. Ранее РФС приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17...