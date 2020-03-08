https://static.news.ru/photo/6237823a-6189-11ea-a827-fa163e074e61_660.jpgФото: Christian Charisius/dpa
Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовало предписание, согласности которому традиция игроков жать друг другу руки перед матчами временно отменяется из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.
Данная мера распространяется на все матчи турниров УЕФА и соответствует предписаниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленным на минимизацию риска заражения коронавирусом.
Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления, — говорится в сообщении Союза.
Как писал NEWS.ru ранее, азербайджанский шахматист, гроссмейстер Теймур Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в городе Екатеринбурге из-за угрозы распространения коронавируса.