Фото: Christian Charisius/dpa

Старший тренер футбольного клуба «Локомотив» Олег Пашинин после победы над грозненский «Ахматом» со счётом 1:0 в 21-м туре чемпионата России подвел итоги встречи и назвал победу подопечных заслуженной.

Самое главное для нас — результат, мы давно на своём стадионе не выигрывали, рады, что удалось сделать подарок нашим болельщикам и болельщицам. Именно девушкам мы посвящаем этот результат. Зная ситуацию...