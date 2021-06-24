УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил правило выездного гола в еврокубковых турнирах. Запрет вступит в силу с сезона-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

В Союзе заявили, что в случае равного счёта по итогам двух матчей будут назначаться два дополнительных тайма по 15 минут и затем серия пенальти.

Правило выездного гола действовало в Лиге чемпионов, Лиге Европы, а также в плей-офф квалификации чемпионата Европы. Согласно ему, в двухматчевом противостоянии команд при равенстве забитых мячей преимущество получает та, которая забила больше голов в гостях.

Ранее сообщалось, что соревнования УЕФА в Белоруссии в 2021 году состоятся по расписанию. Речь идёт и о турнирах с участием национальных сборных, и о еврокубках.