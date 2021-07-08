УЕФА открыл дело против Англии из-за поведения фанатов на матче с Данией

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыла дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании, который завершился победой команды Гарета Саутгейта в дополнительное время со счётом 2:1.
УЕФА
Кроме того, болельщики использовали пиротехнику во время игры, а также выкрикивали фразы сомнительного характера во время исполнения гимна датчан.
Расследование займёт какое-то время, прежде чем УЕФА вынесет вердикт.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий назвал назначенный пенальти в ворота сборной Дании на 103-й минуте дополнительного времени полуфинального мачта чемпионата Европы — 2020 спорным. Фола на Рахиме Стерлинге не было, заявил специалист.