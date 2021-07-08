УЕФА открыл дело против Англии из-за поведения фанатов на матче с Данией

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыла дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании, который завершился победой команды Гарета Саутгейта в дополнительное время со счётом 2:1.

УЕФА представил обвинения Футбольной ассоциации Англии сразу по нескольким пунктам, одним из которых стало использование лазерной указки во время матча. Когда нападающий английской команды Гарри Кейн пробивал пенальти, назначенный на 103-й минуте после столкновения Рахима Стерлинга с Йоакимом Мехле, фанаты ослепляли глаза голкипера Дании Каспера Шмейхеля. Тот отразил удар, однако не смог справиться с мячом после добивания.

Кроме того, болельщики использовали пиротехнику во время игры, а также выкрикивали фразы сомнительного характера во время исполнения гимна датчан.

Расследование займёт какое-то время, прежде чем УЕФА вынесет вердикт.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Рубин» Леонид Слуцкий назвал назначенный пенальти в ворота сборной Дании на 103-й минуте дополнительного времени полуфинального мачта чемпионата Европы — 2020 спорным. Фола на Рахиме Стерлинге не было, заявил специалист.