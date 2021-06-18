УЕФА оставил Белоруссию без футбола под своей эгидой

https://static.news.ru/photo/0ab5810c-d077-11eb-95df-96000091f725_660.jpg Фото: motivio/imago-images.de/Global Look Press

УЕФА отменил все соревнования под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщил Фонд спортивной солидарности (BSSF), защищающий права атлетов Белоруссии.

В BSSF отметили, что получили ответ на запрос в УЕФА от заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура. В нём говорится, что под запрет попали все футбольные события, запланированные на 2021 год. В частности, в Белоруссии не будут играться матчи еврокубков. Клубам придётся выступать на нейтральных полях.

Лямур подчеркнул, что выражает солидарность со спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений. Срок и причины решения не называются.

Ранее стало известно, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы — 2020 по футболу из Лондона в Будапешт. Об этом сообщает The Times. Такое решение будет принято, если Англия не предоставит гарантий на большую заполняемость стадиона болельщиками, в том числе финал должны посетить около 2,5 тысячи официальных лиц без необходимости проходить карантин.