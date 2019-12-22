https://static.news.ru/photo/0935d698-24e2-11ea-a6ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил продажу билетов на следующий гостевой матч московского ЦСКА в еврокубках.

Клуб наказан из-за использования фанатами пиротехники в Будапеште на матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). Также ЦСКА оштрафован на €25 тысяч, сообщает «Спорт-Экспресс».

Таким образом, следующий матч в еврокубках московская команда проведёт без поддержки своих болельщиков. При этом ЦСКА имеет право на подачу апелляции.

Министерство внутренних дел (МВД) в ходе трёхсторонней встречи с представителями Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) выразило жёсткую позицию относительно дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами, писал NEWS.ru.