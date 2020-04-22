УЕФА опроверг информацию о рекомендации ВОЗ отменить турниры до 2022 года

https://static.news.ru/photo/00db9924-847d-11ea-8152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовала отменить все международные турниры до конца 2021 года.

В пресс-службе УЕФА сообщили, что ВОЗ никогда не рекомендовала, чтобы футбольные матчи не проводились до конца 2021 года, передаёт ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что ВОЗ выступила с рекомендацией для УЕФА. Её суть заключается в отмене всех международных соревнований до конца 2021 года. Эксперты ВОЗ считают, что названная мера позволит избежать повторных вспышек коронавируса, писал NEWS.ru.