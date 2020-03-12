https://static.news.ru/photo/d9384520-6492-11ea-9a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» и «Реал» — «Манчестер Юнайтед» не состоятся в назначенный срок 17 марта из-за угрозы распространения COVID-2019.

В туринском «Ювентусе» и мадридском «Реале» объявлен карантин. Ранее у защитника итальянского клуба Даниэле Ругани был выявлен коронавирус. УЕФА обещает объявить о времени проведения матчей ЛЧ позднее.

Как передавал NEWS.ru, французское спортивное издание заявило, что УЕФА 17 марта может объявить о переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год. В таком случае Союзу придётся договариваться с Международной федерацией футбола (FIFA), которая летом 2021 года планирует провести клубный чемпионат мира. Также французские журналисты полагают, что УЕФА может полностью остановить текущие розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.