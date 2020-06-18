УЕФА объявил даты европейской части квалификации на ЧМ-2022 по футболу

https://static.news.ru/photo/1021e000-b187-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Фото: yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Отборочные матчи европейских сборных на чемпионат мира по футболу 2022 года пройдут с марта по ноябрь 2021 года.

Встречи будут проходить в окна для международных матчей, в каждом из которых команды смогут провести две или три игры, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что команды будут разбиты на десять групп: пять групп будут состоять из шести команд,остальные — из пяти. В каждой группе команды сыграют между собой по два раза: на домашнем стадионе и в гостях. Победители групп попадут на чемпионат мира напрямую, занявшие вторые места команды и еще две сборные из Лиги наций проведут стыковые матчи, определив ещё трёх участников турнира.

Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены.