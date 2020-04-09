УЕФА обсуждает сокращение городов чемпионата Европы 2020 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность сокращения количества городов, которые примут чемпионат Европы – 2020.
Это связано с опасениями, что Рим и Бильбао не смогут подготовиться к мероприятию из-за экономических потерь, которые произошли в связи с пандемией коронавируса,
Ранее NEWS.ru писал, что УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года
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