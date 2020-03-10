https://static.news.ru/photo/8396d99c-62da-11ea-b0b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frankhoermann/Sven Simon/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) считает, что в данный момент нет смысла переносить чемпионат Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса.

Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем, — приводит слова пресс-службы УЕФА Sport24.

Ранее федерации футбола нескольких стран обратились к руководству УЕФА с просьбой о переносе чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. При этом президент УЕФА Александер Чеферин против переноса турнира и рассчитывает, что чемпионат Европы пройдёт в намеченные сроки, писал NEWS.ru.