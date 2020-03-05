Фото: Российский Футбольный Союз

Московский «Спартак» обыграл в 1/4 финала Кубка России по футболу ЦСКА со счетом 3:2 в добавленное время. Главный тренер «красно-белых» Доменико Тедеско признался, что его подопечные должны были забивать больше, однако подарили «армейцам» два мяча.

Мы счастливы победить Это была сложная игра, сложный соперник. Это фантастический матч: было, наверное, всё. Мы забили два гола в начале матча, должны были забивать ещё, могли это сделать. После...