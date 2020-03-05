Никаких обсуждений на Исполкоме УЕФА о переносе чемпионата Европы — 2020 по футболу из-за вспышки коронавируса не было, заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Могу всех успокоить: никаких обсуждений о переносе или отмене не было. Президент УЕФА призывал не поддаваться панике, потому что это может быть хуже самого вируса, — сказал Алаев журналистам в рамках конференции «Профессия — футбол», приуроченной к 100 дням до старта чемпионата Европы — 2020.
Алаев добавил, что УЕФА мониторит ситуацию, но никаких решений о переносе чемпионата Европы нет.
Этот вопрос даже не был в повестке конгресса (УЕФА). Продолжаем готовиться [к турниру], — сказал он.
Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность, что чемпионат Европы 2020 года пройдёт в намеченные сроки, несмотря на коронавирус, писал NEWS.ru.
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