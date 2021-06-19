УЕФА не подтвердил отмену футбольных матчей в Белоруссии

Соревнования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Белоруссии в 2021 году состоятся по расписанию. Так в организации ответили на запрос РИА Новости.
Агентство
Лига чемпионов по футзалу, финальная часть чемпионата Европы среди женских команд (до 19 лет) и конгресс УЕФА в 2021 году в Белоруссии не состоятся, — приводит агентство ответ УЕФА.
Ранее стало известно, что УЕФА отменил все соревнования под своей эгидой в Белоруссии. Об этом сообщил Фонд спортивной солидарности (BSSF), защищающий права атлетов Белоруссии. В BSSF отметили, что получили ответ на запрос в УЕФА от заместителя генерального секретаря организации Кевина Лямура.