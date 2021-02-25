УЕФА не будет переносить все матчи Евро-2020 в Англию

https://static.news.ru/photo/4ec2290c-7773-11eb-9e1a-96000091f725_660.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по-прежнему сосредоточен на реализации плана проведения чемпионата Европы в 12 городах в разных странах и не намерен менять формат турнира.

УЕФА привержен идее проведения Евро-2020 в 12 европейских городах согласно графику, который был согласован прошлым летом. Других планов у нас нет. На данном этапе у нас нет дополнительной информации по этому вопросу, — сказали РИА Новости в пресс-службе Союза.

24 февраля итальянский журналист Танкреди Палмери заявил, что УЕФА обдумывает возможность перенести все матчи Евро в Англию. Издание Sunday Times сообщило, что глава Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден ведёт переговоры с УЕФА. Глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок, комментируя эти данные, отметил, что ничего не знает о подобных планах.

Евро-2020 был перенесён из-за пандемии коронавируса. Он должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах различных стран. Турнир сохранил 2020 год в названии, несмотря на перенос.

Как писал NEWS.ru, УЕФА примет окончательное решение по формату проведения Евро-2020 в начале марта. Об этом заявил член исполнительного комитета УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин.