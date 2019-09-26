https://static.news.ru/photo/b647c97a-e079-11e9-b1b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia Commons

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не станет наказывать Российский футбольный союз (РФС) из-за закрытых калиток на трибуне с болельщиками во время матча 1/16 финала Кубка России между московским «Спартаком» и «КАМАЗом» из Набережных Челнов.

Это дело Российского футбольного союза, — заявили в УЕФА в ответ на вопрос ТАСС о том, будет ли организация реагировать на случившееся и будет ли высказано замечание РФС.

Во время матча трибуну с болельщиками «Спартака» закрывали на ключ, что нарушает правила безопасности. Пресс-служба «Спартака» заявила, что клуб был уведомлён об этом заранее.

Ранее в РФС заявили, что эта ситуация будет изучена, писал News.ru.