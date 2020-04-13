УЕФА намерен доиграть ЛЧ и ЛЕ за три недели в августе

https://static.news.ru/photo/1f14e766-d996-11e9-a376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предоставило новый план по завершению Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УЕФА намерен доиграть европейские турниры в течение трёх недель в августе, сообщает Mirror. Национальные чемпионаты, согласно плану, должны стартовать не позднее середины июня.

На данный момент руководство организации сосредоточено на том, чтобы помочь европейским лигам доиграть приостановленные сезоны.

Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» возобновит тренировки игроков на базе, ранее писал NEWS.ru.