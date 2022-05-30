УЕФА накажет организаторов финала Лиги чемпионов в Париже

Фото DAVID CATRY/Keystone Press Agency/Global Look press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 30 мая проведёт совещание, сообщает RTL. На нём обсудят санкции для организаторов финального матча Лиги чемпионов, который прошёл в Париже.

По информации источника, руководство УЕФА находится в бешенстве из-за действий стюардов, которые использовали слезоточивый газ против болельщиков. В организации хотят получить объяснения от официальных лиц, после чего принять решение о наказании.

Столкновения стюардов с фанатами произошло вблизи стадиона за несколько часов до матча, который состоялся 28 мая. Сообщалось, что 40 тысяч болельщиков «Ливерпуля» пытались попасть на игру без билетов. Из-за инцидента начало поединка отложили на 36 минут.

Поединок между «Реалом» и «Ливерпулем», в котором со счётом 1:0 победил мадридский клуб, принимал стадион «Стад де Франс» в Париже. Туда встреча была перенесена из Санкт-Петербурга.