УЕФА начал расследование после скандирований о Путине на матче ЛЧ УЕФА начал расследование в отношении болельщиков «Фенербахче» после скандирований о Путине

Фото: IMAGO/Lukasz Laskowski/Global Look Press

УЕФА начал расследование в отношении болельщиков «Фенербахче», сообщила пресс-служба футбольного союза. Ранее турецкие фанаты во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов с киевским «Динамо» скандировали имя президента России Владимира Путина.

В соответствии со статьей 31 (4) дисциплинарного регламента инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предполагаемого неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче», — говорится в заявлении.

Встреча завершилась победой киевского «Динамо» в дополнительное время — 2:1. Авторами голов в составе «Динамо» стали Виталий Буяльский и Андрей Караваев. У «Фенербахче» отличился Атилла Салаи. Первый матч команд закончился со счетом 0:0, и теперь киевляне выступят в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу одним словом оценил кричалки фанатов «Фенербахче». Специалист сказал, что ему жаль, и отметил, что не ожидал такой реакции.