Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется признать чемпионами национальных лиг команды, которые находятся на первом месте в турнирных таблицах.
По такому же принципу организация намерена отобрать коллективы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает AS.
Однако союз не намерен вмешиваться в процессы, определяющие выбывание команд из высших дивизионов. Это право остаётся за лигами.
Подобное может стать вторым случаем в истории, когда чемпион страны будет определён без завершения турнира. Ранее это случилось в 1999 году, когда из-за войны в Югославии УЕФА признал лидером «Партизан», который был на первом месте в турнирной таблице чемпионата.
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