https://static.news.ru/photo/dc3afba4-6795-11ea-bf58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) склоняется признать чемпионами национальных лиг команды, которые находятся на первом месте в турнирных таблицах.

По такому же принципу организация намерена отобрать коллективы для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, сообщает AS.

Однако союз не намерен вмешиваться в процессы, определяющие выбывание команд из высших дивизионов. Это право остаётся за лигами.

Подобное может стать вторым случаем в истории, когда чемпион страны будет определён без завершения турнира. Ранее это случилось в 1999 году, когда из-за войны в Югославии УЕФА признал лидером «Партизан», который был на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

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