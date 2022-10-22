УЕФА компенсировал России перенос финала Лиги чемпионов из Петербурга

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выплатил России компенсацию за перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж, рассказал «Спорт-Экспрессу» гендиректор оргкомитета по подготовке финального матча Алексей Сорокин. По его словам, вопрос полностью урегулирован.

Все компенсации со стороны УЕФА выплачены всем подрядным организациям. Вопрос закрыт. УЕФА ничего не должен теперь, — сказал он.

Сорокин добавил, что никаких трудностей с выплатой компенсации не возникало, просто долго обсуждалась сумма. Итоговый размер возмещения он не назвал.

Финал Лиги чемпионов должен был пройти 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Однако УЕФА свои решением перенес его в Париж. Поединок между «Реалом» и «Ливерпулем» принимал стадион «Стад де Франс». Победу в матче одержал мадридский клуб со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что УЕФА накажет организаторов поединка. Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций было недовольно действиями стюардов, применивших слезоточивый газ в ходе столкновений с болельщиками. Из-за инцидента начало матча было отложено более чем на полчаса.