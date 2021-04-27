УЕФА изменит количество игроков в заявке команд-участниц Евро-2020

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) увеличит число игроков в заявке национальных команд на чемпионат Европы, который пройдёт летом 2021 года. Об этом сообщает итальянский журналист Танкреди Палмери в своём Twitter.

Таким образом, заявка увеличится до 26 футболистов. По действующему регламенту страны-участницы Евро-2020 могли вносить только 23 игрока. Считается, что данное изменение поможет избежать проблем с нехваткой игроков в случае вспышки коронавируса.

Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на предстоящем турнире сыграет в группе В с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург и Севилья получили право проведения дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу. Игры, которые должны были пройти в Бильбао и Дублине, пройдут на «Газпром Арене» и Олимпийском стадионе Севильи.