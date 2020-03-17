Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов перенести Евро-2020 в связи с распространением коронавируса.
Однако организация потребует компенсацию в размере около 275 миллионов фунтов от клубов и лиг.
В такую стоимость союз оценил расходы на организацию и проведение спортивного турнира в 2021 году.
Как ранее писал NEWS.ru, Футбольная федерация Турции предложила свою страну в качестве единственной принимающей стороны Евро-2020. Главным аргументом стало число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в Турции подтверждено всего 18 случаев.
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