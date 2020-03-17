https://static.news.ru/photo/88f793f4-6816-11ea-a6e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) готов перенести Евро-2020 в связи с распространением коронавируса.

Однако организация потребует компенсацию в размере около 275 миллионов фунтов от клубов и лиг.

В такую стоимость союз оценил расходы на организацию и проведение спортивного турнира в 2021 году.

Как ранее писал NEWS.ru, Футбольная федерация Турции предложила свою страну в качестве единственной принимающей стороны Евро-2020. Главным аргументом стало число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день в Турции подтверждено всего 18 случаев.