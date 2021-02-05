УЕФА дисквалифицировал вратаря «Аякса» из-за допинга

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Голкипера нидерландского футбольного клуба «Аякс» Андре Онану на год отстранили от футбола из-за нарушения игроком антидопинговых правил.

В пробе спортсмена, которая была взята 30 октября 2020 года, было обнаружено вещество фуросемид.

Утром 30 октября Онана почувствовал себя плохо, он хотел принять таблетку, чтобы облегчить дискомфорт. Однако сам того не зная, он принял «Лазимак», препарат, который ранее прописывали его жене, — приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.

Решение о дисквалификации голкипера лишает его возможности выходить на поле в соревновательных матчах как международного, так и национального уровня.

При этом в дисциплинарном комитете УЕФА согласились, что футболист принял вещество по ошибке, однако антидопинговые правила обязывают спортсменов внимательно следить за тем, какие препараты они принимают. Решение о годовом отстранении Онаны вступило в силу с 5 февраля 2021 года.

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