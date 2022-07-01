«Удивили салаты и туалеты»: бразильский футболист о впечатлениях от России Защитник «Сочи» Родриго заявил, что в России больше всего удивили салаты и туалеты

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Защитник «Сочи» Родриго поделился впечатлениями от России. Он заявил, что больше всего его впечатлили салаты и совместные туалеты для мужчин и женщин, передает «Чемпионат».

Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают. Ещё очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет — всегда есть деление на мужской и женский, — заявил футболист.

Родриго является воспитанником клуба «Атлетико Минейро». В июне 2021 года он перешел в «Сочи».

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