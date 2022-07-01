Защитник «Сочи» Родриго поделился впечатлениями от России. Он заявил, что больше всего его впечатлили салаты и совместные туалеты для мужчин и женщин, передает «Чемпионат».
Мне нравится ваша еда. Особенно салаты. В России их отлично делают. Ещё очень удивило, что в России часто попадаются общие туалеты. В Бразилии такого нет — всегда есть деление на мужской и женский, — заявил футболист.
Родриго является воспитанником клуба «Атлетико Минейро». В июне 2021 года он перешел в «Сочи».
Ранее сообщалось, что колумбийский форвард Матео Кассьерра подписал контракт с «Зенитом». Соглашение рассчитано на три сезона с возможностью продления еще на один.