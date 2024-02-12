Удар молнии убил футболиста и попал на видео Футболиста клуба «Персикас Субанг» в Индонезии убило молнией во время матча

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индонезии 30-летнего футболиста клуба «Персикас Субанг» убило молнией во время товарищеского матча, сообщило издание VoiID. Игра проходила на стадионе «Силиванги» в Бандунге. Опубликовано видео.

На кадрах видно, как по центру поля бьет молния. Игрок «Субанга» впоследствии скончался в больнице. По словам одного из футболистов, это далеко не первый случай удара молнии на этом стадионе во время игры.

Несчастный случай произошел 10 февраля. Первая молния ударила еще на 16-й минуте матча, но электрический разряд попал в громоотвод. По данным СМИ, буквально через секунду молния повторно ударила уже по стадиону и потрясла обе команды, многие упали на землю.

При этом у скончавшегося футболиста разглядели, предположительно, рану на груди. Официально в руководстве стадиона пока не комментировали смерть игрока во время матча.

В июне 2023 года в Краснодаре уроженец Крыма погиб от удара молнией возле овощебазы. По данным МВД, мужчина приехал на Кубань, чтобы закупиться продуктами на рынке. Удар молнии попал на видео. Крымчанин мгновенно перестал подавать признаки жизни, прибывшие через несколько минут врачи скорой помощи констатировали смерть