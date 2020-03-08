https://static.news.ru/photo/efa3f810-6166-11ea-beff-fa163e074e61_660.jpg Эдер Лопес Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 1:0.

Единственный мяч на 32-й минуте матча забил нападающий «Локомотива» Эдер. На 84-й минуте защитник «красно-зелёных» Соломон Кверквелия получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной. После этого был назначен пенальти, который не смог реализовать нападающий «Ахмата» Фелипе Визеу: голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме отбил мяч.

Главный тренер московской команды Юрий Сёмин отбывал дисквалификацию и наблюдал за игрой своих подопечных с трибуны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что московский футбольный клуб «Динамо» на домашнем стадионе обыграл «Тамбов» со счётом 1:0 в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).