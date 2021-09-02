«Убожество»: Лукашенко высказался о белорусском футболе

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в своей стране. Его слова приводит БелТА.

Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо, — заявил Лукашенко.

Политик также выразил недоумение, зачем молодёжная сборная вообще вышла играть, если не собиралась этого делать. Команда проиграла Исландии со счётом 1:2.

27 августа Лукашенко пригрозил платить белорусским футболистам среднюю зарплату.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, которая отказалась возвращаться в Минск из Токио, где её против воли сняли с Олимпиады и увезли в аэропорт.