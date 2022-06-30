«Убедили, что в России безопасно»: Абаскаль о решении возглавить «Спартак» Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что его убедили в безопасности нахождения в России

Фото: vk.com/fcsm_official

Гильермо Абаскаль

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о том, как принимал решение о работе в России, сообщает «Чемпионат.com». По словам испанца, его убедили в безопасности нахождения в стране.

Когда оценивается такая возможность, решение не приходит быстро. Я пообщался с людьми из «Спартака». Здесь есть желание и страсть работать. Меня убедили, что в России безопасно. Для меня не существует рамок. Моя супруга скоро будет в Москве — она всегда следовала за мной, — заявил Абаскаль.

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. Специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель».

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.